Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için suya atlayan baba hayatını kaybetti.
Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya gelen 68 yaşındaki Mustafa Bolat ve 39 yaşındaki kızı Esma Çiçek Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.
Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.
Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı.
Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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