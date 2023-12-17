Depremzedelere 'Askıda Kitap'

Asrın felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okulun yıkıldığı veya hasar aldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kitaba ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması başlatıldı. Büyük Çarşı'da hizmet veren yayınevi, farklı illerden gönderilen kitaplarla depremzede öğrencilere destek oluyor.

Romanlardan test kitaplarına kadar 2 bin eserin yer aldığı yayınevindeki kitaplardan depremzede öğrenciler ücretsiz faydalanabiliyor. Askıda ekmek fikrinden esinlenerek kampanyayı başlattıklarını anlatan yetkililer, "Bu kampanya sadece İskenderun ile sınırlı kalmayacak. Deprem bölgesinin tamamını kapsayacak" diye konuştu.