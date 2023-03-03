Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi.

Kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da arasında olduğu depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi.

Valilikler tüm illerde ihtiyaçların karşılanması için imkanları seferber etti. Barınma imkanı sunulan 1 milyon 327 bin 915 depremzedenin bulundukları kentlerde gıda, giyim gibi konulardaki eksikleri de karşılanıyor. Afetten etkilenen yetişkinlere ve çocuklara, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek imkanları da sunuluyor.

AA muhabirlerinin valiliklerden aldığı verilere göre, en çok depremzede Ankara'da barınıyor. Deprem bölgesinden başkente gelenlerden 232 bin 742'si kaymakamlıkların koordinasyonunda otel, misafirhane, konukevi, dinlenme tesisleri, GSB ve MEB'e bağlı yurtlar, lojmanlar, aile yaşam gençlik merkezleri, Kur'an kursları ve evlere yerleştirildi. Ankara'da belediyelerin imkanlarıyla konaklayan depremzede sayısı da 4 bin 473 olarak kayıtlara geçti.

Ankara'yı, ağırladığı 155 bin kişiyle Antalya izledi. Kentte otel, apart, pansiyon gibi yerlerde misafir edilen afetzedelerin sayısı 72 bin 500 oldu. Yurtlarda 12 bin 100, kamu misafirhanelerinde ise 4 bin 251 kişi konuk ediliyor. Kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde ya da tanıdıklarının yanında ise 66 bin 149 kişi kalıyor.

Çevre illerden Mersin'e 62 bin 184, depremden etkilenen Elazığ'a 50 bin kişi geldi

Devletin tüm imkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteğiyle depremzedelerin hizmetine sunulduğu illerden biri de Mersin. Depremin etkisini yakından hisseden, ilk günden itibaren afet bölgesinden binlerce kişinin geldiği Mersin'de 62 bin 184 kişinin konaklama ve diğer ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca karşılandı.

Depremden etkilenen Elazığ da çevre illerden gelenlere kapılarını açtı. Kente başta Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 50 bin depremzede, yurtlar, misafirhaneler, apart oteller ve akrabalarının yanında barınıyor.

Adıyaman'ın kardeş ili Aydın 27 bin 790 kişiyi misafir ediyor

İzmir'de 70 bin, Konya'da 53 bin 877, Kayseri'de 44 bin 50, Muğla'da 43 bin 663, Kocaeli'de 33 bin 520, Mardin'de ise 32 bin 700 kişi konaklıyor.

Bursa'da 31 bin 765, Adıyaman'ın kardeş ili olan Aydın'da 27 bin 790, Eskişehir'de 23 bin 309, Sivas'ta 22 bin 62, Samsun'da 22 bin 52, Nevşehir'de 19 bin 985, Van'da 18 bin 651, Balıkesir'de 17 bin 945 depremzede misafir ediliyor.

Diğer illerde konaklayan depremzede sayıları ise şöyle:

Aksaray'da 17 bin 500, Denizli'de 16 bin 500, Trabzon'da 16 bin 193, Manisa'da 14 bin 362, Tokat'ta 13 bin 833, Tekirdağ'da 13 bin 420, Niğde'de 13 bin 315, Yozgat'ta 13 bin 273, Afyonkarahisar'da 12 bin 944, Sakarya'da 12 bin 873, Isparta'da 12 bin 606, Karaman'da 11 bin 500, Kırşehir'de 11 bin 482, Kırıkkale'de 10 bin 65, Çorum'da 8 bin 105, Amasya'da 7 bin 800, Ordu'da 7 bin 734, Burdur'da 7 bin 577, Uşak'ta 7 bin 190, Kütahya'da 7 bin 163, Giresun'da 6 bin 843, Yalova'da 6 bin 735, Erzurum'da 6 bin 629, Siirt'te 6 bin 555, Bitlis'te 6 bin 109, Çanakkale'de 6 bin 30, Bolu'da 6 bin 5, Muş'ta 5 bin 912, Zonguldak'ta 5 bin 850, Bingöl'de 5 bin 614, Edirne'de 5 bin 30, Düzce'de 4 bin 840, Rize'de 4 bin 704, Karabük'te 4 bin 54, Erzincan'da 3 bin 948, Kastamonu'da 3 bin 910, Kırklareli'nde 3 bin 760, İstanbul'da 3 bin 701, Bilecik'te 3 bin 699, Ağrı'da 3 bin 549, Çankırı'da 3 bin 321, Sinop'ta 2 bin 819, Kars'ta 2 bin 520, Bartın'da 2 bin 282, Tunceli'de 2 bin 14, Iğdır'da 1908, Artvin'de 1762, Hakkari'de 1742, Gümüşhane'de 1716, Bayburt'ta 1200, Ardahan'da 768, Batman'da 670, Şırnak'ta 513.