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01 Şubat 2024 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 07:34:00

Depremzede Salih protez koluna kavuştu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan iki gün sonra çıkarılan ve sağ kolu dirsek altından ampute edilen Salih Ersöz, protezine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan iki gün sonra çıkarılan ve sağ kolu dirsek altından ampute edilen 15 yaşındaki Salih Ersöz, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla protezine kavuştu. Annesi, babası ile iki kız kardeşi yaşamını yitiren Salih Ersöz "İki aydır protez takıldı. Protez kolumla çoğu şeyi artık yapabiliyorum. Mesela kapının kolunu, su şişesinin kapağını açma gibi. Protez kolla çoğu şeyi yapmayı öğrendim. Yapacak şey yok" dedi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem depremzede protez kol
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