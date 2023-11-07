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07 Kasım 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 07:30:00

Depremzede çocuklara kütüphane sürprizi

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İstanbul'da 25 gönüllü üniversite öğrencisi, bağışçılarla görüşerek 7 bin 500 kitap topladı.

İstanbul'da üniversite öğrencisi 25 gönüllü bağışçılarla görüşerek 3 aylık çalışmayla 7 bin 500 kitap topladı. Projeye destek veren Üsküdar Belediyesi, afetzedelerin barınması için İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulmasına katkı sunduğu 517 konteynerlik Yaşam Merkezi'ne bu kez de prefabrik kütüphane yaptırdı. Gönüllülerin topladığı kitapların yerleştirildiği kütüphane, ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Etiketler : depremzede çocuk kütüphane istanbul
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