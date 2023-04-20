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20 Nisan 2023 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 08:45:00

Deprem sonrası beyin kanamasına dikkat!

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Geçtiğimiz ay, yıkıcı etkisini hala üzerimizde hissettiğimiz ve uzun bir süre daha hissetmeye devam edeceğimiz büyük bir felaket yaşadık. Prof. Dr. P. Akın Sabancı "Sağlık profesyonelleri olarak bizler, erken dönemde hastalarda acil müdahale gereken beyin kanamaları ile sıklıkla karşılaşırken kafa travmasının uzun dönem sonuçlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Acil müdahale gerektirmeyen ve erken iyileşme sürecini tamamlayan beyin dokusunda uzun süreçte bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz ay, yıkıcı etkisini hala üzerimizde hissettiğimiz ve uzun bir süre daha hissetmeye devam edeceğimiz büyük bir felaket yaşadık. Prof. Dr. P. Akın Sabancı "Sağlık profesyonelleri olarak bizler, erken dönemde hastalarda acil müdahale gereken beyin kanamaları ile sıklıkla karşılaşırken kafa travmasının uzun dönem sonuçlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Acil müdahale gerektirmeyen ve erken iyileşme sürecini tamamlayan beyin dokusunda uzun süreçte bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. P. Akın Sabancı "Uyku problemleri, kişilik değişiklikleri, duygu ve davranış farklılıkları, hafızanın zayıflaması gibi sıkıntılar sadece yaşanılan olayın duygusal ağırlığından kaynaklanmıyor. Bu gibi sorunlar beyin dokusunda fiziksel bir yaralanma sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Beyin hücrelerinin birbirleriyle yeni ilişkiler kurabilme yeteneği sayesinde, uygun destek ve ilaç tedavisi ile bu sorunların çoğunun üstesinden gelinebiliyor. Bunun yanı sıra nöbet geçirme yani epilepsi atakları, yaşanan ciddi kafa travmaları sonrası karşımıza çıkan en önemli sorunlardan diğer bir tanesi. Epilepsinin kontrolü için uygun ilacı tespit ettikten sonra doktor önerisine uygun sürede düzenli kullanımı çok önemli. İlaçların düzenli alınmaması ya da doktor önerisi dışında gereğinden erken kesilmesi, nöbetlerin tekrarına ve hastalığın kötüleşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle tedavi gören kişilerin tedaviye sadık olması ve nöbet geçirmeyi kolaylaştırabilecek ürünlerin tüketiminden kaçınması, mevcut rahatsızlığın seyrini kolaylıkla kontrol altına almak için çok değerli" diye konuştu.

Etiketler : deprem beyin kanaması akın sabancı
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