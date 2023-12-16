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16 Aralık 2023 Cumartesi 07:54:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 07:54:00

Deprem bölgesinde 196 bin 434 bebek doğdu

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Deprem bölgesinde 6 Şubat depremlerinden bu zamana kadar 196 bin 434 bebek dünyaya geldi.

Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığınca 6 Şubat'tan bugüne yürütülen çalışmalar kapmasında, depremden etkilenen 10 ilde bebek-çocuk izlem sayısı 2 milyon 673 bin 484 olarak gerçekleşti. Çocuk ergen psikiyatri servisine yönlendirilen, travma ve anksiyete tanıları ile başvuran çocuk sayısı 16 bin 50 olurken 2 bin 306 çocuğa Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu düzenlendi.

Etiketler : deprem bölgesi bebek sağlık bakanlığı
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