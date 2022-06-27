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27 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00

Deniz altında zaferin izleri arasında yolculuk

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1. Dünya Savaşı batıklarına tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor, yurtiçi ve yurtdışından dalış tutkunlarının talebi her geçen gün artıyor.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1. Dünya Savaşı batıklarına tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor, yurtiçi ve yurtdışından dalış tutkunlarının talebi her geçen gün artıyor.

İtalya ve Eskişehir'den gelen dalgıç grubu, Suvla Koyu açıklarındaki Louis ve Lundy batıklarına dalış yaptı. Grup ile birlikte dalış yapan Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Amacımız, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi yapmak" dedi.

Etiketler : Çanakkale Savaşları Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı
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