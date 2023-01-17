VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi
Stokholm Üniversitesi geri adım attı, Fatma Zehra'dan özür diledi
Sosyal yardım alan çocuklar için Kur'an kursu desteği
Eşinin anısına taksi şoförü oldu
Masal ve oyunla can dost iletişimi
Dar sokaklarda ATV'li itfaiye!
20 bin lira maaşla çalışacak çoban yok
Futbol tutkusu engel tanımadı
Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
Kahve içen son nesil olabiliriz
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
80'ler temalı doğum günü
Oktay: KKTC ile elektrik temini projesini başlatıyoruz
Yerli ve milli işitme cihazı 50 ülkeye ihraç ediliyor
Alice Müzikali dijitalde
Tokat'ta trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Tekli heyecanı
Türkiye'den KKTC'ye 3 müjde
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
"Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmay...
Çocukluklarına döndüler
17 Ocak 2023 Salı 19:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 19:00:00

Dar sokaklarda ATV'li itfaiye!

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da tarihi Antakya evlerinin olduğu dar sokaklar ve sarp arazilerdeki yangınlara ilk müdahale, gerekli ekipmanla donatılan ATV araçlarını kullanan itfaiye ekiplerince yapılıyor. 3 yıl önce kurulan ATV'li ekipler, itfaiye araçlarının giremediği dar sokaklardaki yangınlarda görev alıyor.

Küçük ve hızlı olması dolayısıyla olay yerine rahatça ulaşan araçlar, taş ile ahşaptan yapılmış eski yapılardaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Ekipler, yangın söndürme tüpü, su pompası ve 40 metrelik hortumun bulunduğu ATV'leri, başta Habib-i Neccar Dağı etekleri olmak üzere sarp arazilerde çıkan orman yangınlarında da kullanıyor.

Keşif ve denetimde de görev alıyorlar İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, tarihi Antakya evlerinin olduğu sokakların dar olması nedeniyle manevra kabiliyetine sahip ATV araçlarını kullandıklarını söyledi. Daire bünyesinde 2 ATV'li ekip oluşturduklarını dile getiren Gövce, "Medeniyetler şehri Antakya'mızın dar sokaklarına kısa sürede ulaşan ve manevra yeteneği olan ATV'lerin yangınlara ilk müdahalesi bizim için önemli. Araçlarımızı, olası yangınların önlenmesi için keşif ile denetim çalışmalarında da kullanıyoruz." diye konuştu. Gövce, araçların arazide de kullanıldığını belirterek, "ATV itfaiye araçlarımızla hızlı müdahale ettiğimiz dar sokaklar ve Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki yangınların önlenmesinde çok önemli sonuçlar aldık." dedi.

Ekipte görev alan Ömer Alpan Aktaş da olay yerine hızlı ulaşmak için ATV araçlarını yangın ekipmanlarıyla donattıklarını ifade etti. Aktaş, şöyle konuştu: "ATV'lerin arka tarafında su pompalarımız var. Bunları hemen hemen her sokakta bulunan yangın musluklarına bağlıyoruz. Su motorunu çalıştırarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Araçlarda 2 yangın tüpü ile yaklaşık 40 metreye müdahale edebilecek hortumlarımız mevcut. Şehrimizdeki dar sokaklarına normal itfaiye araçlarının sığmaması nedeniyle bu araçları tasarladık. Çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu araçlarla, yangın komuta merkezinden Habib-i Neccar Dağı eteklerine ulaşmamız yaklaşık 6 dakika sürüyor."

Etiketler : hatay atv itfaiye
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı
Sefo'dan stadyum çağrısı

Sefo'dan stadyum çağrısı
Aile dizisi istiyordum

Aile dizisi istiyordum
Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması
Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil

Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Empati başarıyı getirdi

Empati başarıyı getirdi
Ailece doğa keyfi

Ailece doğa keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX