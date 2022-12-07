D ile Z harfi bahane, eğlence şahane

Davula yapıştırılan D harfi zurnaya asılan Z harfi ile öğrencilerin D ve Z harflerini tanımasının amaçlandığı belirtildi.



Ancak amaç ne kadar harflerin tanıtılması olsa da eğlencenin dozu hedeflenen amacı gölgede bıraktı. Ders gereği okula çağrılan davul ve zurna ekibi adeta bir düğünde gibi çalmaya başlayınca önce öğretmenler, sonra öğrenci ve veliler doyasıya eğlendi.