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01 Aralık 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 13:30:00

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi polisin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kaynak: AA

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişi, nefes borusuna yemek kaçan arkadaşının nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.

Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Etiketler : çorum heimlich manevrası polis
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