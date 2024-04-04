Çocuklara bayramlık sürprizi

KIYAFETLER TEK TEK PAKETLENDİ



Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "gönüllülük" dersi kapsamında öğrenciler, çocuklar için yardım gönüllüsü oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nin desteklediği projede hayırseverler, üniversite ve fakülte yönetimi ile öğrencilerin birlikte topladıkları paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alındı. Bayramlık kıyafetler okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için tek tek ayrıldı.

İYİ NİYETLE ÇABA GÖSTERDİLER

Üniversiteli öğrenciler, "Bu bayram beni sen giydir" projesiyle 300 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler ulaştırarak mutlu etti. Beklenen yardımların fazla geldiğini söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Namlı, "Öğrencilerimiz çok büyük bir özveriyle kampanya için çalıştılar. 300 öğrenciyi baştan sonra giydiriyoruz. Öğrencilerimizin iyi niyetleriyle, güzel kalpleriyle inanılmaz derecede katlım gösterdiler" dedi.