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03 Mart 2023 Cuma 13:49:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 13:49:00

Çocuklar parklarda rehabilite oluyor

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Adıyaman'da çocuklar, sağlam kalan parklarda oynayarak depremin yaşattıklarını unutmaya çalışıyor.

Depremin etkisiyle travma yaşayan çocuklar, Adıyaman ve Besni ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri eşliğinde parkta oyunlar oynuyor. On iki yaşındaki Muhammed Abidin Fenerci, evlerinin büyük hasar alması nedeniyle çadırda kaldıklarını söyledi. Gündüzleri çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçirdiklerini ifade eden Fenerci, "Gündüzleri abiler ablalar geliyor. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Top oynayıp, parkta eğlenceli şeyler yapıyoruz." dedi. Parkların kendilerine iyi geldiğini anlatan Fenerci, "Hasar görmeyen parklarda oyunlar oynuyoruz. İp atlayıp, voleybol oynuyoruz. Yağ satarım bal satarım oyunu oynuyoruz." diye konuştu On bir yaşındaki Emir Emre Kurt ise parklarda vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Hocalarımız çok güzel şeyler öğretiyor. Evimiz hasar gördüğü için üzgünüm ama bir yandan da parkımız sağlam olduğu ve arkadaşlarımızla burada oyunlar oynadığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adıyaman çocuk park rehabilite deprem

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