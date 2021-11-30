30 Kasım 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 16:00:00
Çocuklar Kur'an öğrensin diye anlamlı bağış
Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Öz, 2 milyon lira değerindeki mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Öz, 2 milyon lira değerindeki mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Eşiyle Osmanlı köyünde yaşadığını ve çocuklarının olmadığını söyleyen çiftçi Mehmet Öz, daha fazla öğrencinin kurslarda Kur'an-ı Kerim öğrenebilmesi için evi ve tarlalarını bağışladığını dile getirdi.