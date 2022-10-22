Çocuklar için yollara düştü
İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası Şenol Özdemir (45) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açıldı
İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası Şenol Özdemir (45) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açıldı. Şenol Özdemir, yaklaşık 4 bin kilometre kürek çekerek Muğla'nın Köyceğiz ilçesine ulaştı. Özdemir, 4 ay içerisinde Akdeniz'de Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.