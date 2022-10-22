VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Toplu açılış töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu
"ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır"
Genç Beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Yarışacak
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İçeride oynadığımız 4 maçta maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin li...
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
"6. Safran Festivali"nde safran hasadı yapıldı
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangın kısa sürede söndürüldü
İçişleri duyurdu! Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Yeni nesil güdüm kiti geliyor
Bakan Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka
Beklenen indirim geldi
Yunanistan'da eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı
Tam 1 milyar sterlin! Erling Haaland'dan futbol tarihine geçecek transfer
Rusya, Türkiye'yi "süper gaz merkezi'" yapmak istiyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye dünya lideri olacak
Başkan Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu
Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresi'nde eski lider Hu Cintao salondan çıkarıldı
Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 95'e ulaştı
Ukrayna ordusundaki gönüllü askerler yoğun savaş eğitiminden geçiyor
Türkiye savunmada ses getirecek
22 Ekim 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 15:30:00

Çocuklar için yollara düştü

ABONE OL

İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası Şenol Özdemir (45) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açıldı

İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası Şenol Özdemir (45) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açıldı. Şenol Özdemir, yaklaşık 4 bin kilometre kürek çekerek Muğla'nın Köyceğiz ilçesine ulaştı. Özdemir, 4 ay içerisinde Akdeniz'de Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

Etiketler : Çocuklar için yollara düştü İstanbul Şenol Özdemir
Marmaris'ten iyiyim pozu

Marmaris'ten iyiyim pozu
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu

Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu
Vay be 50 yaş!

Vay be 50 yaş!
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor
Dinmeyen baba özlemi

Dinmeyen baba özlemi
Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay

Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay
Kültür buluşması

Kültür buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX