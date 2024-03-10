Çocuklar için ramazan karşılama şenliği

İstanbul'da Yetim Vakfı gönüllülerince "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla, çocuklara ramazanın heyecanını yaşatabilmek için bu yıl da şenlik düzenlendi. Şenlik kapsamında balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih'ten yola çıkan gönüllüler, sokak sokak gezerek çocuklara hediye dağıttı.