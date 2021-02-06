  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetinden yeni açıklama
Minik Sena'dan Başkan Erdoğan'a mektup
Dayakçı anne tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı
'Ülkemizi hedef alan saldırıların hiçbiri tesadüfi değildir'
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Başkan Erdoğan: Yine hüsrana uğrayacaklar
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi...
Çiftçilere saldıran 3 terörist artık etkisiz
TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım!
İlk görüşmede Çin'e gözdağı
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Google, nabız ölçecek
Organ nakli olanlara koronavirüs aşısı öneriliyor
Burun eti, ağız kokusu yapabilir
Gıda alerjisinin sonucu: Kabızlık
Bugün burçları neler bekliyor? 6 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Hastalığına teşhis konulamıyor
Hapşırmaktan uyku uyuyamıyordu
Yabancı öğrencilere sıcak yuva
64 yıldır pul biriktiriyor
Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor
‘Hamlet'in ikilisi
06 Şubat 2021 Cumartesi 22:34:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 22:34:00

Çocuğuna şiddet uygulamıştı... Dayakçı anne Nurcan Serçe tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Son dakika haberi... Nurcan Serçe isimli kadının çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bıraktığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medyada "Nurcan Serçe tutuklansın" etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Son dakika gelen bilgilere göre, Nurcan Serçe ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O KADAR ÜZÜLDÜM Kİ BEN VURUYORUM ÇOCUĞUM 'ANNE' DİYOR

Nurcan Serçe gözaltına alınmadan önce telefonla arayan bir gazetecinin sorularını yanıtladı.

Dayakçı bir anne olmadığını savunan Serçe, izlediği görüntülere çok üzüldüğünü söyledi. Nurcan Serçe, şunları söyledi:

Çocukları eskiden aldılar. Çocuklarıma gidip geliyorum ilgileniyorum. Zor bir süreçten geçmiştim bir birlikteliğim vardı onunla ilgili bir şeydi . Videoyu çeken eşimdi. Bana tuzak kurdu. Dayağın hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim, kızım bizim bahçe kapısına oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki erkek çocuğu vardı. 'Ev yokmuydu, oğlan çocukları sana bakıyor' diyerek dövdüm. Kim attı görüntüyü bilmiyorum nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Bu olay aylar önce olmuş bitmiş olaydı. Çocukların ifadesi alındı. Çocuğu döven anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kez dövdüm. Bu video ile ilgili sosyal medya da paylaşacağını söylediği için ben gidip polise söyledim. Benim psikolojim düzelsin diye alındı bu çocuklar. Daha önceden eşimle ilgili şikayetçi olmuştum. Benim çocuğumu 1 haftalıkken eşim kaçırmıştı. Bu kasıtlı çekilen bir görüntü. Ben yıllardır bakıyorum onlara. Bu ikinci birlikteliğim benim. Çocuklarımı alıcam. Dayakçı bir anne değilim. O görüntüleri ilk defa sosyal medyada gördüm. O görüntülerin hiçbir açıklaması yok. Ellerim kopsun. Ben de annesiz babasız büyüdüm. Babamı hiç bilmiyorum. Beni annem büyüttü. Benim annem bile öyle vurmamıştır. Ben çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar üzüldüm ki benim çocuğum 'anne' diyor ben vuruyorum.
Etiketler : Nurcan Serçe Hayrettin Bahar dayakçı çocuk şiddet tutuklanma
Hayali basketbolcu olmaktı

Hayali basketbolcu olmaktı
Ocak zirvesi Teoman'ın

Ocak zirvesi Teoman'ın
Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanı sözde değil milletin sözündedir, kör olanın gözündedir

Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanı sözde değil milletin sözündedir, kör olanın gözündedir
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda

Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'den karnı burnunda poz

Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'den karnı burnunda poz
Fahriye Evcen imzayı attı! Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor

Fahriye Evcen imzayı attı! Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor
Maske yanlış yerde!

Maske yanlış yerde!
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette

Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette

EN ÇOK OKUNAN HABERLER