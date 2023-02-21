Çizgi film karakterleri moral mesaisinde

İstanbul'dan Hatay'ın Antakya ilçesine gelen gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmek, moral ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.



Palyaço, Şirin Baba ve Mickey Mouse kostümlerini giyerek çadır kentleri gezen gönüllüler, çocuklarla oyunlar kuruyor. Oyuncak, balon, çikolata, kek, şeker hediye ettikleri çocukları eğlendiren gönüllüler çocuklar için adeta çırpınıyor.

Gönüllülerden Muhammed Sertaç Gülce deprem felaketinden sonra çocukların yüzünü güldürmek için Hatay'a geldiklerini söyledi. Çocukların yüzünde tebessümün önemli olduğu, onları kendi çocukları gibi gördüklerini belirten Gülce, "Biz çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Depremden en çok zarar görenler çocuklarımız. Onların bir tebessümü bizleri çok mutlu ediyor." dedi. Deprem bölgesine kostümleriyle geldiklerini ve öncelikle Hassa ilçesindeki çocukların tamamına ulaştıklarını aktaran Gülce, şimdi de Antakyalı miniklerle bir arada olduklarını ifade etti. Çizgi film karakterlerini karşılarında gören çocukların çok mutlu olduğunu dile getiren Gülce, şöyle konuştu: "Çocuklara oyunlar oynatıp, oyuncak dağıtıyoruz. Bunun yanında onlara çikolata dağıtıyoruz. Çadır kentte çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklarla tren oyunu oynuyoruz. Trenle çadırların arasını geziyoruz. Daha sonra 'Kutu kutu pense' oyununu oynuyoruz. Etkinliklerimizden çocuklarımız çok mutlu oluyor. Çocukların mutlu olmasından çok mutlu oluyoruz. Çocukların mutluluğunu görüyoruz."