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16 Kasım 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 16:30:00

Cin Ali müzesi

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Nesillere okumayı sevdiren ve öğreten Cin Ali'nin yazarı öğretmen Rasim Kaygusuz'un kızları Cin Ali Müzesi kurdu.

Nesillere okumayı sevdiren ve öğreten Cin Ali'nin yazarı öğretmen Rasim Kaygusuz'un kızları Cin Ali Müzesi kurdu. Müzede, Rasim Kaygusuz'un hayatı, özel eşyaları ve okuma tekniklerine yönelik geliştirdiği oyuncakların yanı sıra eski okul sıra ve masaları ile kara tahta ve siyah önlüklerin yer aldığı temsili sınıf bulunuyor. Ayrıca Cin Ali serisinin ilk basımları ve Rasim Kaygusuz'un imzalı tek Cin Ali kitabı da sergileniyor.

Etiketler : Cin Ali müzesi Rasim Kaygusuz Cin Ali Müzesi kurdu
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