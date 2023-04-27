Çimle besleyerek hayata bağladılar

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresi'ne sürüklenerek 37 gündür mahsur kalan dağ kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların beslediği kaplumbağa, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

