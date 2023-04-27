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27 Nisan 2023 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:33:00

Çimle besleyerek hayata bağladılar

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Şanlıurfa'da 15 Mart'ta etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresi'ne sürüklenerek 37 gündür mahsur kalan dağ kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresi'ne sürüklenerek 37 gündür mahsur kalan dağ kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların beslediği kaplumbağa, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Etiketler : Çimle besleyerek hayata bağladılar Şanlıurfa dağ kaplumbağası
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