Çiftçi ve koyunlardan müzik şov! "Ben çaldım, onlar söyledi"

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kahyalı köyünde çiftçilik yapan görme engelli Doğan Yurt'un aklına koyunları ile kora kurmak gelince ortaya renkli çıktı.



Almış olduğu koro eğitimini değerlendirmek isteyen yüzde yüz görme engelli Doğan Yurt türkü söylüyor. Çiftçinin söylediği türkülere ise kuzuları "me" sesi çıkararak eşlik ediyor.

Köyde hayvanları ile hem vakit geçiren hem de eğlenen çiftçiye koyunlar 'meleyerek' eşlik ediyor.

"SAZI ELİME ALDIM, BEN ÇALDIM, ONLAR SÖYLEDİ"

Çiftçi Doğan Yurt, "Türk halk müziğine çok meraklı olduğum için çeşitli korolarda bulundum. Yalnız köyde yapacağım bir şey yok diye araştırma içerisine girdim. Koyunların da kuzulama zamanıydı, onlarla yapmak istedim. Sazı elime aldım, içlerine oturdum. Ben çaldım, onlar söyledi. 'Aman mor koyun me'ler gelir' derken, 'me' dediğim zaman onlar da sanki beni dinliyormuş, anlıyormuş gibi 'me' diye eşlik etti. Ortaya da çok güzel bir görüntü çıktı" dedi.