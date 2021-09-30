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Carettalara ahşap bariyerli koruma
30 Eylül 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 16:30:00

Carettalara ahşap bariyerli koruma

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Belek, Patara ile Göksu Deltası Özel Çevre Koruma bölgelerindeki deniz kaplumbağaları ahşap bariyerlerle korunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Belek, Patara ile Göksu Deltası Özel Çevre Koruma bölgelerindeki deniz kaplumbağaları ahşap bariyerlerle korunacak. Bariyerler için kumsallara toplam 1650 kazık çakılacak.

Kumsallardaki oteller, işletmelerin misafirleri ve günübirlik ziyaretçilerin, ahşap bariyerlerin olduğu bölgelere girmesi, alana şemsiye, şezlong kurulması ve kum eleme işleminin yapılması engellenerek, bu alanlar deniz kaplumbağalarına ayrılacak.

Etiketler : ahşap bariyerli koruma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye-Göcek Köyceğiz Dalyan Belek Patara deniz kaplumbağaları
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