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25 Ağustos 2023 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:07:00

Caretta Tuba yollarda

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Uydu cihazıyla en uzun süre izlenen "Caretta Caretta Tuba" 25 bin kilometre kat etti.

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden uydu takip cihazı takılarak yaklaşık 4 yıl önce doğal yaşam alanına bırakılan deniz kaplumbağası Tuba, Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Malta kıyılarına uğradı.

Denize 28 Ağustos 2019'da bırakılan Tuba, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu. Göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.

Etiketler : caretta caretta takip deniz kaplumbağası
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