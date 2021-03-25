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25 Mart 2021 Perşembe 18:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 18:21:00

Caretta carettalar için dernek kurdular

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Caretta caretta deniz kaplumbağalarını, Akdeniz foklarını ve endemik kum zambaklarını korumak amacıyla DEKAFOK adlı dernek kuruldu.

Dernek Başkanı Seher Akyol, "Geçen dönem sahillerimizi temiz tutarak 62 bin Caretta caretta yavrusunu denizle buluşturarak rekor kırdık" diye konuştu.

Caretta carettaların ekolojik sistemde çok önemli olduğunu anlatan Seher Akyol, "Caretta carettalar denizlerimizin vazgeçilmezleri. Öncelikle balon balığı yumurtalarını tükettikleri için aslında bizi koruyorlar. Bizim sahillerimizde Caretta caretta olduğu için denizanası vakaları, balon balığı vakaları hemen hemen hiç duyulmamıştır. Deniz çayırlarını düzenli olarak biçip tükettikleri için oluşan yerlere levrek gibi, lambuka gibi ırklara yumurtlama sahaları oluşturur. Bu yumurtlama sahalarını deniz kabukluları, deniz kabuklularını da Caretta carettalar tüketir. Aslında kendi bahçelerini kendileri oluştururlar" dedi.

GÖZLEM MERKEZİ PROJESİ HAZIRLANDI

Manavgat sahilinde mendirek bölgesinin Caretta carettalar için kumunun gazlı olması gibi sebepler nedeniyle çok uygun olduğunu aktaran Seher Akyol, bireysel olarak yaptıkları çalışmalarda bir süre yetmemeye başladıklarını ve dernek kurmaya karar verdiklerini anlattı. Bu nedenle DEKAFOK Derneği'ni kurduklarını belirten Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları artık tüzel kişilik olarak yapacağız. Doğaya uygun ahşap bir gözlem merkezinin inşa edilmesi ve projemizin giderlerinin karşılanması gerekiyor. Bu gözlem merkezini inşası bizim bütçemizi aşıyor, bu nedenle başta özellikle Caretta carettalar için çok duyarlı olduğunu bildiğimiz Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bakanlarımız ve diğer yetkililerle hayvansever ve turizmcilerden yardım bekliyoruz."

KUM ZAMBAKLARINI TAŞIDIK

Manavgat sahillerinin endemik kum zambakları açısından da çok zengin bir bölge olduğunu vurgulayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Bilinçsiz bazı kişilerin kopararak ve arazi araçlarıyla üzerinden geçtikleri kum zambakları yok olma tehlikesi olduğu için 6 bin kök kum zambağını kendi çabalarımızla güvenli alana taşıdık" dedi. Seher Akyol, kum zambaklarının koparılması ya da arazi araçlarıyla üzerinden geçip zarar verilmesi durumunda 73 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığını hatırlattı.

Etiketler : caretta caretta antalya manavgat seher akyol
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