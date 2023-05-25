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25 Mayıs 2023 Perşembe 14:21:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 14:21:00

Caretta caretta mutluluğu

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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan İztuzu'nda şu ana kadar 50'den fazla yuva tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan İztuzu'nda şu ana kadar 50'den fazla yuva tespit edildi. Geçen yıl 40 olan yuva sayısındaki artış sevindirdi.

Sahilde önlemler alarak deniz kaplumbağalarını gözetim altında tutan DEKAMER görevlileri, insanların yuvalama kumsallarındaki düzenlemelere uyduğu sürece kaplumbağaların sağlıklı şekilde yuva yapabileceğini ifade etti.

Etiketler : Caretta caretta mutluluğu Muğla caretta caretta
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