Çapraz nakille gelen hayat

İKİ KEZ BAŞARISIZ OLUNDU

15 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve böbreklerinin işlevini artık yerine getirememesi nedeniyle 1,5 yıldır hemodiyalize giren 35 yaşındaki Hatice Aru'ya, eşi İbrahim Aru böbreğini vermek istedi. Kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle çiftin talebi uygun görülmedi. Bunun üzerine İbrahim Aru, eşinin sağlığına kavuşması için çapraz nakil başvurusunda bulundu. Çiftin bu süreçte 2 kez yaptıkları nakil girişimi de olumsuz sonuçlandı.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, Hatice Aru'ya Slavic Tadic'ten, Tadic'in oğlu Boris Tadic'e de Aru'nın eşi İbrahim Aru'dan alınan böbrek nakledildi.

KARADAĞ'DAN GELDİLER

Böbrek rahatsızlığı teşhisi henüz 6 yaşındayken konulan, bir aydır diyaliz alan 26 yaşındaki Boris Tadic için ise annesi Slavic Tadic gönüllü verici olmak istedi. Ancak anne-oğulun da kan grupları uymadı. Nakil için arayışlarını sürdüren Karadağlı anne-oğul, Türkiye'de çapraz nakil için başvurdu. Aynı hastanede diyalize giren Hatice Aru ile Boris Tadic'in kaderi burada kesişti. İki aile çapraz nakil operasyonuyla birbirlerine "can" verdi.