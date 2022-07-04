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04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00:00

Bütün köy teleskop başında!

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi'nde yaşayan Derman Gülbeden'in (19) uzaya olan ilgisini öğrenen Fransa'daki akrabası ona bir teleskop hediye etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi'nde yaşayan Derman Gülbeden'in (19) uzaya olan ilgisini öğrenen Fransa'daki akrabası ona bir teleskop hediye etti. Teleskobu evinin çatısına kuran Derman'ın komşuları da bu işe merak sarınca her akşam çatıda buluşup gözlem yapmaya başladılar. Derman Gülbeden "Merak eden herkese Ay, yıldızlar ve diğer gök cisimlerini göstermeye çalışıyorum" diyor.

Etiketler : Bütün köy teleskop başında Şanlıurfa Karakoyun Mahallesi Derman Gülbeden
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