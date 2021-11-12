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12 Kasım 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 15:00:00

Bursunu kanser derneğine bağışladı Arkadaşlarına örnek oldu

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Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Berat Değirmencioğlu, sınav sonucunda elde ettiği 2 aylık bursunu kanser derneğine bağışladı.

Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Berat Değirmencioğlu, sınav sonucunda elde ettiği 2 aylık bursunu kanser derneğine bağışladı. Berat, 2 aylık burs miktarı olan 600 lirayı Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği'ne bağışlarken dernek tarafından kendisine "İyilik Madalyası" takdim edildi.

Berat Değirmencioğlu, her insanın bu tür davranışlarda bulunabileceğini belirterek, "İlkokuldayken öğretmenimiz Güler Etçioğlu'nun eski öğrencisi bunu yapmıştı, ben de ondan etkilenerek hocama söz vermiştim. Kazandığım ilk iki aylık bursu bağışladım." dedi. Güzel şeyler hissettiğini dile getiren Değirmencioğlu, "Her insan yapmalı böyle. O çocukların yanında olmak istedim. Heyecanlandım ve huzurlu oldum." ifadesini kullandı. Baba Faruk Değirmencioğlu da oğlunun bağış yapmasına sevindiklerini belirterek, "Allah hastalarımıza inşallah şifa verir. Bu bir farkındalık olur ve bunun devamı gelir." diye konuştu.

Dernek Başkanı Akar da haberi alınca çok memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Çok güzel bir dayanışma örneği. Okula gelerek bağışı teslim aldık. Berat'a iyilik madalyamızı taktık. Diğer çocuklarımızla da bu güzelliği paylaştık. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır."

Etiketler : Bursunu kanser derneğine bağışladı Sakarya Berat Değirmencioğlu Lösemi ve Kanser Hastaları
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