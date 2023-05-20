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Bursa'da tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:13:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:13:00

Bursa'da tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, geri manevra yapan tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak'ta M.D. yönetimindeki tır, geri manevra yaparken pazar alışverişinden dönen Ferhunde Küçükaydın'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aracın altında kalan Küçükaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tır sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler : Bursa kaza Sağlık ekipleri
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