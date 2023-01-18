Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 36 bin lira ceza

Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 36 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi'nde bir kişinin otomobille drift yapmasına ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, ehliyetsiz olduğu da belirlenen otomobilin sürücüsü F.B.Y. ile araç sahibi hakkında toplam 36 bin 722 lira ceza uyguladığı öğrenildi.