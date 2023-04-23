14 Mayıs'taki seçimler için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin içerisinde olduğu 7'li koalisyona şehit yakınlarından öfke büyük.



PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

Millet ittifakının seçimi kazanmak uğruna şehitleri hiçe saydıklarını bu uğaurda Abdullah Öcalan başta olmak üzere PKK'lılara özgürlük sloganlarını açıktan yaptıklarını söyleyen anne Sevgi Daşdemir, "Şehit annesiyim. Siyaset yapmıyorum ve bana göre de değil.

Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum. Bir oy, bir koltuk ve bir sandalye için bunca şehidi hiçe sayıyorlar. Çocuklar babalarını, babalar ise evlatlarını göremedi. Biz anneler evlatlarımıza sarılamadık. Ne için? Gelip o koltuklara otursunlar diye mi? HDP, PKK değil diyorlar. HDP, PKK değilse şehitlerimiz neden burada yatıyor.

Ben onlara beddua ediyorum. Benim evladımım katilini getireceksin sonra Abdullah Öcalan'a özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük, cezaevinde yatan PKK'lılara özgürlük diyeceksin bu nasıl bir seçim böyle. Bu nasıl bir koltuk sevdası. Ben bunların hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Biliyorum ki burada yatan hiçbir şehit onlara haklarına helal etmiyor" dedi.

"BİZİM EVLATLARIMIZIN KANLARINI KOLTUK SEVDASINA SATIYORLAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile ne tür bir anlaşma yaptıklarını açık açık söylemesi gerektiğini dile getiren Daşdemir, "Allah bunları başa getirmesin. Onlar iktidara gelirse Suriye, Irak gibi olacak başka bir sonumuz yok bizim.

Bizi bekleyen son iç savaş başka bir şey değil. Benim evladımın katilini salıvereceksin. Ben buna nasıl dayanacağım. Benim evladım nasıl dayanacak. Bu topraklarda bunların gezmemesi gerekirken benim evladımın katilleri mecliste oturuyor. Bunlar bizim için çok ağır bir durum.

Bizim evlatlarımızın kanlarını koltuk sevdasına satmaya çalışıyorlar. İnşallah o kanda boğulurlar. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK ile pis bir anlaşma yaptı ki bunu açıklamaya yüzü tutmuyor. Halkıma şehit annesi olarak sesleniyorum.

Birazcık vicdan ve merhametleri varsa ve şehitlerin hakkını ödemek istiyorlarsa oy vermesinler. Bizim meclisimize sokmasınlar. Bizim başımıza getirmesinler. Bu ittifak kazanıldığı zaman bakanlıklarda olacaklar. Devletin her yerinde PKK olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör örgütü PKK tarafından başlatılan hendek olaylarına en büyük desteği veren Selahattin Demirtaş'a vaat edilen özgürlüğü şehit aileleri olarak içlerine sindiremediklerini söyleyen anne Daşdemir, şunları aktardı:

"Bizim evlatlarımızın vergileriyle evlatlarımıza kurşun sıkıldı. Bizim belediyelerimizin araçlarıyla hendekler, tüneller kazdılar. Bu belediyeler neredeydi araçlarını ne diye verdiler. Bu belediye başkanları neredeydi.

Selahattin Demirtaş onlara en büyük desteği veren o değil mi? Şimdi onun hangi özgürlüğünden bahsediyorlar. Bunca insanın kanı varken bunca şehidin kanı varken nasıl özgürlük diyorlar."

"EVLATLARININ GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK OY KULLANSINLAR"

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlara şehit annesi olarak seslenen Daşdemir, ellerini vicdanlarına ve evlatlarının gözlerinin içine bakarak gitsinler dedi. Daşdemir, "Sandık başına gidecekler için tekrar söylüyorum. Ellerinizi vicdanınıza koyarak gidin. Evlatlarının gözünün içine yüzüne bakarak gidin.

Çünkü bir insanın en tatlı canı evladı. Biz bu vatan ve bayrak uğruna evlatlarımızı şehit verdik. Sırf o vatan hainlerini güldürmemek için elimizden geldiği kadar dik durduk. Şimdi o sandığa gittikleri zaman elleri doğruya gitsin. Yoksa başka türlü ne bizden ne şehitlerimizin ne evlatların hakkını ödeyemezler.

Buradan açıp söylüyorum onlara verilen en ufak yanlış bir oy bir teröristin şehitliğe gelip zafer çığlığı atması demektir. Kendilerini bizlerin yerine koysunlar. Kendi evlatlarını yerine koysunlar. Kendilerine uygun görüyorlarsa diyecek bir şeyim yok" dedi.