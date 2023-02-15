Bugün burçları neler bekliyor? 15 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları

AKREP: DEPREM SONRASI HERKES GİBİ PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞTE OLABİLİR

YAY: ZOR ZAMANLARIN GEÇECEĞİNİ BİLEREK GÖNLÜNÜ FERAH TUTMALI

ASLAN: YAPTIĞI YARDIMLARLA ÇEVRESİNDEKİLERİN TAKDİRİNİ TOPLAYACAK

BALIK: İÇİNDEKİ SIKINTIYI AİLESİNDEN ALDIĞI DESTEKLE ATLATMASI MÜMKÜN

15.02.2023

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle görüşlerimizi, inançlarımızı ve fikirlerimizi sorgulamadan duygusal açıdan ortaya koyarken hayal kırıklığı içinde olabiliriz ve yanılabiliriz. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında ise sorumluluk ve yükler de devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle arkadaşlık ve sosyal alanlarda olan ilişkilerimiz de duygusal yönden hayal kırıklığı ve aldanmalar yaratan koşullar içinde olabiliriz. Aynı zamanda kariyer hayatında sorumluluk ve yüklerde devam etmektedir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle kariyer hayatımızda olan ilişkilerimiz de duygusal yönden hayal kırıklığı ve aldanmalar yaratan koşullar içinde olabiliriz. Aynı zamanda uzakta olan insanlar ile olan ilişkiler de sorumluluk ve yükler de artışlar devam edebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle iş hayatı ve gündelik hayatta duygusal yönden geliştirdiğimiz tavırlar görüş düşünceler ve inançlar açısından hayal kırıklığı getiren koşulları anlatabilir. Ortaklaşa parasal ve maddi konularda yükler devam edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle aşk hayatı alanında duygusal yönden geliştirdiğimiz tavırlar aşırı para harcama dürtüsü ortaklaşa maddi konularda hayal kırıklığı getiren koşulları anlatabilir. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da sorumluluk ve yükler devam edebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle aile hayatı alanında duygusal yönden geliştirdiğimiz tavırlar, ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanında hayal kırıklığı ve aldanmalar meydana getirebilir. Aynı zamanda iş hayatında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle iletişim konusunda duygusal yönden geliştirdiğimiz tavırlar, iş hayatında olan ilişkilerde hayal kırıklığı ve aldanmalar meydana getirebilir. Aynı zamanda aşk hayatında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle hobi ve keyiflere yönelik kendi parasal kaynaklarınızla ilgili aşırı para harcama dürtüsü aldanma ve hayal kırıklığı getirebilir. Aynı zamanda aile hayatında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle duygusal yönden çok karmaşa içeren olaylar nedeni ile aile hayatında olan ilişkiler de aldanma ve hayal kırıklıklarına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler akraba alanında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ruhsal ve içsel alanda ve ruhsal sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir gün olabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi olaylarda sorumluluk ve yükler devam etmektedir. Zor günler yaşadığımız şu süreçte psikolojisini sağlam tutmalı.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal yönden karmaşa getiren olaylar aldanma ve hayal kırıklıları ile birlikte maddi olaylarda zorluklara dikkat edilmelidir. Aynı zamanda hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal açıdan zor bir gün olmakla birlikte, kariyer hayatında gene oldukça dağılacağınız ve aldanmalar içinde bir gün yaşayabilirsiniz. Deprem sonrası herkes gibi canı sıkkın ama ailesiyle daha fazla zaman geçirerek, kendini toparlamaya gayret etmeli.