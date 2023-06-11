KOÇ: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle arkadaşlık alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte gündelik ve iş hayatında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

BOĞA: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte aşk hayatında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle uzakta olan insanlar ile kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ev ve aile hayatında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte yakın çevre kardeşler alanında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

ASLAN: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte parasal ve maddi konularda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

BAŞAK: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle iş hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte genel anlamda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

TERAZİ: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle aşk hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ruhsal ve içsel anlamda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

AKREP: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle aile hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte arkadaşlıklar ve sosyal alanlarda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

YAY: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte kariyer hayatında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

OĞLAK: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle parasal ve maddi konularda kadersel yönden yol ayrımları ile birlikte görüş ve düşüncelerinizi ifade etme konusunda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

KOVA: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle genel anlamda aile hayatından gelen etkiler ile kadersel yönden yol ayrımları olabilir aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.

BALIK: Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Mars ay karesi de olduğundan özellikle yakın çevre kardeşlerden gelen etkiler ile elde olmayan konulardan kadersel yönden yol ayrımları ile birlikte ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında duygusal yönden baskı altında olabilirsiniz.