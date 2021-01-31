Bugün burçları neler bekliyor? 1 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Bugün zihninizin yorgun olduğunu hissedebilirsiniz. Uzunca zamandır planladığınız konularda özellikle öğleden sonra tıkanık bir enerji sizinle birlikte olabilir. Gün içerisinde aracınız ile hız yapmamaya ve trafikte çıkabilecek problemler karşısında sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)



Parasal kaynaklarınızla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Olası kredi çekimlerini düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kredi çekmeden önce iki kere düşünmek oldukça önemli. Sağlıkla ilgili önemli bir operasyonel süreç aşamasındaysanız bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)



Gizli düşmanlarınızın kim olduğunu farkettiğiniz bir süreçtesiniz. Gün içerisinde zihninizi dinlendirmeniz size oldukça iyi gelecek. Oluşan sıkıntılı durumlar karşısında karşınızdaki kişilere tepkilerinizi belli etmemenizi önerebilirim.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)



Sevdiğiniz kişinin anlamsız tepkileri karşısında ruhsal anlamda yorulabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda niyetinden emin olmadığınız kişilerle gün içerisinde paylaşımlarda bulunmanızın kimseye faydası olmadığı gibi, onların kendi aralarında sizleri konuşmasına da sebep verebilir, aman dikkat.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)



İş hayatınızda niyeti iyi olmayan bireylerle karşılaşabilir ve içsel anlamda biraz gerginlik yaşayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı kendinizi oldukça yorgun hissedebilirsiniz. Sokak hayvanları ile temas etmeniz enerjinizi toparlamanızı sağlayacaktır.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)



Geçmişte kalan birinden haber alabilirsiniz. Kendisi üzerinde çok da kafa yormaya değmeyen biri olabilir. Gelen haberlerin arkasındaki samimiyeti iyi gözlemleyiniz. Öğleden sonra kendinize ve sağlığınıza önem göstermelisiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)



Gün içerisinde üzerinize kalan yüklerden iyice bunalmış hissedebilirsiniz. Ruhsal anlamda çıkış bulamadığınız konular üzerinde düşünmek yorucu olabilir. Biriken işleriniz, yuvanızın, annenizin sağlık sıkıntıları hakkında biraz kendinizi akışta bırakmak ruhunuza iyi gelecektir.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)



Kendinizi anlatırken doğru kelimeleri seçemiyor ve anlaşılamıyor olabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızın dertleri ile her zaman ilgilenmek durumunda değilsiniz. Öncelikle kendi problemlerinize odaklanmalı ve hayata dair yorgunluklarınızı azaltabilmek için zihninizi dinlendirmelisiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)



Eşinizin ve sevdiklerinizin sıkıntılarıyla ilgilenirken, kendinizi kurban psikolojisine sokmamaya özen göstermelisiniz. Hayatın maddi manevi pek çok yükünü kaldırırken, karşı taraftan beklediğiniz değeri görememek sizi yorabilir. Kendi gücünüzü toparlamak için öncelikle sizin kendinize değer vermeniz gerektiğini unutmayınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)



Yaydığınız enerji pek çok kişiyi size mıknatıs gibi çekerken gizli düşmanlarınızın size yakın davranması gün içerisinde sizi huzursuz edebilir. Bugün dalgınlık ve ruhsal yorgunluk ve dikkatsizlikle birlikte olası kazalara oldukça açıksınız. Sadaka vermeniz gereken günlerden geçmektesiniz.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)



Arkadaş ortamınızdaki pek çok kişinin sizi eleştirdiğini farkedebilirsiniz. Kimsenin düşüncesini değiştiremeyeceğiniz gibi kendi doğrularınızdan da vazgeçmek durumunda değilsiniz. Sağlığınızla ilgili dikkatli olmanız gereken bir günden geçmektesiniz, kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)



Aile bireylerinizden özellikle baba ve babanızın soyundan gelen büyüklerinizin sağlığına özen göstermesi gereken bir süreçten. Dış görünüşünüzün oldukça yorgun görünüyor olması, bazı istemediğiniz gerçeklerle karşılaşmak sizi üzebilir. Gücünüzü toparlamak için kendinize biraz zaman ayırmanız ileriki günler için oldukça faydalı olacaktır.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

