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09 Aralık 2023 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 08:45:00

Bu ilçe hamsi kokuyor

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikaları nedeniyle yıllardır ilçeyi kaplayan hamsi kokusuna bir çözüm bulunamaması halkın tepkisini çekiyor.

Trabzon'un 16 bin nüfuslu Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikaları nedeniyle yıllardır balık av mevsimi boyunca ilçeyi kaplayan hamsi kokusuna bir çözüm bulunamaması halkın tepkisini çekiyor.

Yöre sakinleri balık kokusu nedeniyle dışarı çıkamaz hale gelirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerine rağmen fabrikalardan çıkan kokulara bir çözüm bulunamaması tepkilere neden oluyor.

İlçe sakinleri, önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım ürünlerine balık kokusunun sinmesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek koku nedeniyle yıkanan çamaşırların balkonda kurutulamadıklarını da belirtiyor. Büyükdere mahallesi muhtarı Neşat Koç, balık fabrikalarına defalarca ceza yazıldığını ancak kokuya bir türlü çözüm bulunamadığını belirterek "Kaç senedir bu kokular var. Gelen yetkililere bu konuyu aktarıyoruz. Ama genelde bu kokuların gitmesi mümkün değil. 2 tane balık fabrikamız var. Balık fabrikalarına defalarca ceza yazıldı. Ama değişin bir şey yok. Yine aynı. 'Vatandaş akşamdan çamaşırımı yıkıyorum. Sabahtan giyineceğim zaman hamsi kokuyor' diyor. Evin içerisinde çamaşır kurutmak zorunda kalıyoruz. Belli dönemlerde bu durum söz konusu. Yoğun kokular hamsi sezonunda oluyor. Aynı koku tarlalara da siniyor" dedi.

"GİYECEĞİMİZ KIYAFETLER HAMSİ KOKUYOR"

Yöre sakinlerinden Necati Türkyılmaz ise özellikle akşam saatlerinde kokudan dolayı dışarıda duramadıklarını vurgulayarak, "Bahçeden herhangi bir şey aldığımız zaman kokuyor. Lahana balık kokuyor. Benim eşim pazarcılık yapıyor. Pazara getirdiği ürünler balık kokuyor. Akşam yıkadığımız çamaşırları kurutmak için dışarıya asıyoruz. Sabah giyeceğimiz zaman hamsi kokuyor. Bu fabrikaların çalışmasından yanayız. Ama çevreye zarar veriyor. 4 senedir burada yaşıyorum. Koku aynı şekilde devam ediyor. Sezon açıldığından her taraf da koku oluyor. İlçe merkezinde de koku oluyor. Gereken önlemleri alsınlar" şeklinde konuştu.

"SICAK HAVALARDA BU KOKU DAHA DA AĞIRLAŞIYOR"

Büyükdere mahallesinde yaşayan Azmi Akyazı da, "Fabrikanın kokusu bizi rahatsız ediyor. Ama artı ve eksileri de düşünmek lazım. Bu fabrikadan insanlar ekmek yiyorlar. Bununda hesabını yapmalıyız. Zorluğu var çok kötü kokuyor ama artısı da var. Eğer mümkünse bu koku gitsin. Üretim olsun ama biz çok rahatsız oluyoruz. Sıcak havalarda bu koku daha da ağırlaşıyor. Denizden rüzgar estiği zaman bütün köyler etkileniyor. Dağlardan rüzgar estiğinde ilçe merkezi etkileniyor. Bugüne kadar bir çözüm olmadı. Bu kokunun giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : trabzon çarşıbaşı balık hamsi koku
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