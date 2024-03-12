Bu hemşire hikayesiyle şifalandırıyor

TEDAVİSİNDE İDOL OLARAK BELİRLEDİ



Antalya'da yaşayan Merve Yıldırım'a 2008 yılında Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde tedaviye alınan Merve, 2 yıl yoğun tedavi gördü. Hem moralini yüksek tutan, hem de tedavilerini aksatmayan Merve Yıldırım, 2010 yılında lösemiyi yendi. Tedavisi boyunca ev ve hastane arasında mekik dokuyan Yıldırım, hemşirelerin yaklaşımından etkilenerek onları idol olarak gördü.

CANLI ÖRNEK GÖRMEK MUTLU EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni bitirip, tedavi gördüğü klinikte hemşire olarak çalışmaya başladı. Deneyimlerini kanserli çocuklara anlatan Merve Hemşire, "Çocuklar ve özellikle anneler benim hastalık geçirdiğimi, bu bölümde çalıştığımı öğrenince hikayemden çok etkileniyorlar. Umutsuzluğa, kararsızlığa düştüklerinde hemen onları telkin etmeye çalışıyorum Karşılarında tedavisi bitmiş iyileşmiş, bu mesleğe kendisini adamış birini görüyorlar" dedi.

Merve Yıldırım, "Hastalara umut oluyorum. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İyileştim evlendim, 2 yaşında bir kızım var. O da gayet iyi ve sağlıklı, mutlu" diyor.