Bu gülü koparmanın cezası: 244 bin lira
Toros Dağları'nın sedir ormanlarını yılda 10 günlüğüne adeta pembeye bezeyen şakayık çiçeğini koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor.
Toros Dağları'nın sedir ormanlarını yılda 10 günlüğüne adeta pembeye bezeyen şakayık (Paeonia Turcica) çiçeğini koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor. "Yörük Gülü", "Ayı Gülü" ve "Orman Gülü" olarak da bilinen çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor. Çiçeğin doğal yayılışının olduğu alanları fotokapanlarla ve sürekli devriye atarak takip eden ekipler, endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 244 bin lira ceza uyguluyor.
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