Bu buluş kargo alıcısını rahatlatacak

İzmir Buca Süleyman Şah Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrenci, kargo görevlilerinin evde alıcıyı bulamama sorununu ortadan kaldıracak bir proje üzerine çalıştı. Şifreli ve güvenli bir dolap tasarladı. Şimdi bu tasarımla, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılacak.

