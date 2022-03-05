VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Türkiye'de 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi!
Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı
Bakan Koca: Riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmalı
Son 24 saatte 106 bin kişi yerinden oldu
Hollywood'ta setten kovulmuş
Midesindeki tüp çıkarıldı
Tiyatro imajı
En obez Batı Karadeniz
Atıklardan "çiçek gibi kütüphane"
Gönüllü gençler kalplere dokunuyor
11 yıl sonra ilk adım
Leyleklere kar sürprizi
Twitter'a 'Podcast' geliyor
Başkan Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek
EKG cihazı gibiydik
Filmin kadın mahkumları
Şarkının ‘Adı Yok'
'Tesettürle almıyoruz' skandalına tepkiler çığ gibi
Sözleşmesinin sonuna kadar mutlu Mesut
İtalyan dizisinde Türk polisi
Genç kızlar için mankenlik yapacaklar
Düğün her an olabilir
Devletimiz sağ olsun
05 Mart 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 20:00:00

Boş köyde Youtuber isyanı

ABONE OL

İzmir'de sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey Köyü'ne Youtuber'lar dadandı. Köydeki boş evlerin duvarlarını boyayıp, ‘perili' olduğunu iddia ettikleri köyden canlı yayın yapan fenomenlere köylü isyan etti: ‘Biz turist gelsin diye bekliyoruz onlar kaçırıyor!'

UZUN YILLAR SADECE 5 İHTİYAR VARDI

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Köyü, 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey'in nüfusu, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene 8'e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edildi.

GECE YARISI GELİP ÇEKİM YAPIYORLAR

Bu zaman zarfından köyü sosyal medya fenomenleri keşfetti. Gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber'lar, Lübbey'de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor. Köy sakinleri "Köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

DİĞER 7 KİŞİ İÇİN KAHVEHANE İŞLETİYOR

Lübbey Köyü'nde diğer 7 kişi için kahvehane işleten Mehmet Güler, "Bazen köyü gezmeye gelen misafirlerimiz oluyor. Burada onlara çay ve kahve servisi yapıyorum" dedi.

Etiketler : köy youtuber yaşam
Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş
Evde çay kazası

Evde çay kazası
Estetik değil kilo aldım

Estetik değil kilo aldım
‘Best Of' albümü geliyor

‘Best Of' albümü geliyor
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
Evlat bambaşka bir şey

Evlat bambaşka bir şey
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler
2 milyona ‘Mahmure'

2 milyona ‘Mahmure'
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER