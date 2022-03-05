Boş köyde Youtuber isyanı

UZUN YILLAR SADECE 5 İHTİYAR VARDI



İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Köyü, 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey'in nüfusu, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene 8'e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edildi.

GECE YARISI GELİP ÇEKİM YAPIYORLAR

Bu zaman zarfından köyü sosyal medya fenomenleri keşfetti. Gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber'lar, Lübbey'de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor. Köy sakinleri "Köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

DİĞER 7 KİŞİ İÇİN KAHVEHANE İŞLETİYOR



Lübbey Köyü'nde diğer 7 kişi için kahvehane işleten Mehmet Güler, "Bazen köyü gezmeye gelen misafirlerimiz oluyor. Burada onlara çay ve kahve servisi yapıyorum" dedi.