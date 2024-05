Borç vermemek için ölü taklidi yapan 3 burç

Borç isteme, para alma, para katlama üzerine kendi iç dünyasında sistem kurmuş 3 burç var. Bu burçlar borcunuzu geri alma amacınızı anlayıp ani konu değişikliği yaparlar. Vicdanla oynamaya bayılır, oyunculukları ile ağızları açık bırakırlar.

Aman vicdanınızı kapalı, gözünüzü açık tutun...

Borç vermemeniz gereken 3 burç!

1- İkizler: 'Ruh halim çok değişken kafam çok dolu' ayağına yatarak borcu hatırlatmadıkça vermezler. Borcunu hatırlattığınızda ise sinirlenip alınma oranları çok yüksektir. Size sitem etmesinin sebebi iki dakika önce borç alacağını planladığından olabilir. Her an her konuda alınganlığı tutan ikizler burcuna sorunlarını yüzüne vurmanız ona ders vermeyecektir. Zaten ikizler burcu da dersleri hiç sevmez.

2- Boğa : Her alanda sadık oluşu ile manşetlenmiş boğa burcu, konu para olunca matador gibi hareketlenmeye başlıyor. Bir boğa eğer ki paraya ihtiyacım var diyorsa paranıza ihtiyacı olduğundandır. Gece uyumadan 2 dakika önce hesap makinesi gibi çalışan kafası, sabahları paraya değer vermeyen bir kişiliğe bürünebiliyor. Etrafına kendisini bambaşka tanıtan boğa burcu, paraya ve zenginliğe bayılır. Etrafında lüks yaşantılarıyla ortaya çıkan insanların bulunmasını isterler. Kendisini ön plana çıkarmak onlar için maske düşürmektir. Toprak grubundaki diğer burçlara göre (oğlak, başak) daha sosyaldir. Dersini iyi çalışıyor da diyebiliriz...