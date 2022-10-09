Biz evlendik farkında mısın?

Ahmet eşini çok sevmesine rağmen Ayşe ile kurdukları çekirdek aileye sahip çıkmakta ve kök ailesinden ayrışmakta zorlanmakta, kendisini hâlâ anne babasına bağımlı hissetmektedir.



Bir zaman sonra Ayşe eşine artık bir bebek istediğini söyler. Ahmet, "Bu konuyu annemlere bir danışalım" diye cevap verir ve susar.

Bunun üzerine Ayşe, Ahmet'e "Biz evliyiz, fark ettin mi?" diye sorar.

λ Ahmet'in sorunu nedir?

λ Sizce burada doğru yaklaşım nasıl olmalıydı?

Kök aileler evlilik içerisinde ve hayatta geniş aile gücü ve desteğini sağlayan güç kaynağı olabileceği gibi birer stres faktörü de olabilirler. Kök aile ile kurulan sağlıklı iletişim ile beklenen geniş aile desteği, çekirdek ailenin kendini güçlü hissetmesine ve hayatta yalnız olma duygusunu azaltan bir nitelik taşımaktadır. Fakat bunun yanında eşin ailesiyle yaşanan anlaşmazlıklar evlilik ilişkisi üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkiler oluşturmaktadır. Burada önemli olan eşlerin her ikisinin de kendi evliliklerinin kıymetini biliyor olmaları ve ilişki sınırlarını sağlıklı bir şekilde çizebilmeleridir.

Peki sorun neden kaynaklanıyor?

Eşlerin ailelerinin çiftin evlilikleri üzerindeki etkisi ve müdahalesi bir sorun olabileceği gibi; çiftlerden herhangi birinin kendi kök ailesinden sağlıklı bir şekilde ayrışamaması, dolayısıyla yeni çekirdek ailesinin sınırlarını çizememesi ve kendi evliliğinin sorumluluklarını taşımaması yani evliliğine yeterince sahip çıkamaması büyük sorun alanları oluşturmaktadır.

Eşlerin ailelerinden kaynaklı ve evlilik ilişkilerine sorun olarak yansıyan problemler bir çok başlık altında toplanabilir. Fakat bir kaç tanesine değinecek olursak;

λ Eşlerden birinin anne babasına aşırı bağlılığı,

λ Eşin ailesinin damat veya gelini benimseyememesi,

λ Eşlerden birinin ailesiyle gereğinden fazla zaman geçirilmesi,

λ Eşlerden birinin veya her ikisinin de kendi ebeveynlerinden gereğince bağımsızlaşamaması,

λ Ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına destek oluyoruz adı altında sürekli karşılaşması,

λ Eşlerden birinin kök ailesinin etkisinde çok fazla kalıyor olması,

λ Çiftin kök ailesini aşırı koruyucu davranması,

Yeni kurulan çekirdek aile içerisinde bir çok probleme alan oluşturmaktadır. Genelde de bu tarz problemleri yaşayan çiftlerden "eşim ve ailem arasında kaldım" ifadesini duymaktayız. Yeni ailenin sınır çizememesi ve kök ailesinden sağlıklı bir şekilde ayrışamaması bir çok problemin konu başlığını oluşturmaktadır.

Problemlerin çözümünü sağlamak yerine görmezden gelerek davranmak sadece eşiniz ile ilişkinizdeki güven ve bağlılık duygusunu azaltacaktır. Bu nedenle çekirdek ailenin kendi ailesine sahip çıkması ve kök aile ile sağlıklı bir ayrışma yaşanması kritik konularda çatışmaları önleyecektir.

Peki o halde çekirdek aile de yeni bir bebek kararını kim vermelidir? Kök aile mi? Çekirdek aile mi?

Bunun cevabı tabi ki çekirdek ailedir. Çekirdek aile ile ilgili kararları eşler beraber vermelidir. Özellikle çocuk ile ilgili kararlar, maddi konular ve iş hayatı gibi eşlerin beraber karar almaları gereken kritik konular vardır. Önemli kararları eşlerin birlikte almaları kararların sorumluluğunu taşımalarını da kolaylaştırır. Bu da kendi evliliklerine ve dolayısıyla kurdukları aile yapısına sahip çıkarak ait olabildiklerinin anlamına gelir.

Ebeveynlik gibi çiftin hayatında bir dönüm noktası olan bu kararda bilinçli ve hazır olarak başlamak asıl olan önemli bir noktadır.

Kimya Çiftçi Dumlu (Sosyolog-Aile Danışmanı)