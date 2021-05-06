Bir sınıf bir koli... Binlerce teşekkür

Bir sınıf bir koli... Binlerce teşekkür

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle "Bir Sınıf Bir Koli" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kentteki okullara boş koliler bırakıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan koliler belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.



PAYLAŞMA DUYGUSUNU AŞILIYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "304 yardım kolisi oluşturduk. Her kolide bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. Bu kolileri gönüllü öğretmenlerimiz ve Kızılay ile dağıtıyoruz. Çocuklarımızda paylaşma duygusunu geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, pandemi koşullarında 300'ün üzerinde gıda kolisinin oluşturulduğunu, bu yardımların ihtiyaç sahiplerini sevindirdiğini dile getirerek, "Kısa sürede bu kadar yardım kolisinin oluşturulması bizi çok mutlu etti" dedi.