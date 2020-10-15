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15 Ekim 2020 Perşembe 10:18:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 10:18:00

Bir depoda yapılan aramada 850 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: IHA

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Mersin'de, sahte olduğu değerlendirilen 850 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Mersin’de bir depoda bidonlar içerisinde satışa hazır halde 850 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Aralarında Mersin’in de bulunduğu çok sayıda ilde art arda yaşanan sahte alkol zehirlenmesi ölümlerinin ardından bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan depoya operasyon düzenledi. ’Yıldırım’ adı verilen operasyon kapsamında depoda yapılan aramada, 5’er litrelik 170 adet bidon içerisinde toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili O.D. ve C.Ö. adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin’de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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