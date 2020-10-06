Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisindeki adı nedir? Herkes o ismin kim olduğunu merak ediyor

Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisindeki adı nedir? Herkes o ismin kim olduğunu merak ediyor

Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisinde gerçek hayatta yaşanan olaylar anlatılacak.



TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.



KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir “Kırmızı Oda ”nın ilk bölümünün konukları!

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

BİNNUR KAYA KİMDİR?



Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlı’dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Okul döneminde çeşitli tiyatrolarda oynamaya başlayan Kaya, eğitiminin ardından İstanbul’a taşındı.

Bakırköy Tiyatro’sunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra, bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show’da Asiye karakterini canlandırmaya başladı. İlk defa Kaynanalar dizisi ile sektöre giriş yapan Kaya, başarılı performansıyla dikkatleri çekti. BKM oyuncu kadrosuna katılan Binnur Kaya, “Dış Kapının Mandalları”, “Çarli”, “Baba Evi”, “İnşaat” “Yabancı Damat”, “Babam ve Oğlum”, “Vavien”, “Küçük Kıyamet”, “Avrupa Yakası”, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde bir psikiyatriste hayat veren Binnur Kaya, 1.63 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak'lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası’nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

MERİÇ ARAL KİMDİR?



Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar’da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012'de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez’in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

24 Aralık 1979 tarihinde İskenderun'da doğan Tülin Özen'in annesi ve babası mühendis ve bir kız kardeşi bulunuyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğindeki eğitimini 3. sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaya karar vermiş ve eğitimini orada tamamlamıştır. Profesyonel oyunculuğa Devlet Tiyatroları’nda “Kaygusuz Abdal” oyununda rol alarak başlayan Özen, televizyon kariyerine ise “Aynalar” dizisiyle başlamış ancak “Beyaz Gelincik” dizisinde oynadığı Meryemce karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanınmıştır. Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ve Türkiye’nin ilk profesyonel internet dizisi olan Masum’da rol almıştır.

İlk filmi “Meleğin Düşüşü” ile Altın Portakal Ödülleri, “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. Son olarak, Beyaz Gelincik adlı dizinde başkarakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu yan flüt ve perküsyon çalıyor.

Tülin Özen 1.63 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.