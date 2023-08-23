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23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:38:00

Binlerce yıllık mağara peynir deposu oldu

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Sivas Zara'da yıllardır peynir ambarı olarak işletilen kaya mağara dikkat çekiyor.

Sivas Zara'da yıllardır peynir ambarı olarak işletilen kaya mağara dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının güneşte 35 dereceyi bulduğu Sivas'ta bu mağarada ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşüyor. Çevre illerde ve ilçelerde peynir üreticileri ürünlerini bu mağarada muhafaza ediliyor.

Peynir otelinin işletmeciliğini yapan Sezer Kaleli, dede mesleğini yaşattığını belirterek, "Buranın doğal bir kliması, soğutucusu var. Yazları 0 dereceye düşüyor, kışın da ısınıyor. Burası 2 bin 500 yıllık mağara. El işçiliği var burada, çivilerle oyulmuş. Yaklaşık 100 yıldır bizde. Eskiden buzdolabı olmadığı için o maksatla kullanılmış. Vatandaşlar buraya bozulacak malzemelerini, kıymasını, peynirini yaz aylarında getirirler, aynı bu düzen kira alınırmış" dedi. (İHA)

Etiketler : Sivas Zara Peynir oteli kaya mağara
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