BİNLERCE KEZ ARAMA YAPMIŞTI



İzmir'de yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli, böbrek hastası Ceylan Erol, bir süredir ailesi farkına varmadan telefonu her bulduğunda İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü aramaya başladı. Ceylan Erol'un kimliğini belirleyen merkez kendilerini binlerce kez arayan ve asılsız ihbar yapan genç kızı misafir etmeye karar verdi. Bu kararın kendisiyle paylaşılması üzerine konuştuğu kişileri görecek olmanın heyecanıyla merkezi aramaya ara veren Ceylan, misafir olacağı günü beklemeye başladı.

DAVET EDİLİNCE ARAMAYI BIRAKTI



Merkez yöneticileri Ceylan ve ablasını merkezde ağırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ilgiyle gezen genç kız, arama yaptığı çalışanlarla yüz yüze tanıştı. Ceylan'a yaptığı asılsız ihbarların başka hastalar için yaratabileceği tehlikeler anlatılıp, oyuncak telefon hediye edildi. Ceylan da bir daha asılsız ihbar yapmayacağına söz verdi. Çalışanlar "Ceylan bizi binlerce kez aramıştır. Bizler merkezi ziyaret etmesini istediğimizi söylediğimizde çok heyecanlandı. Haberi verdiğimizden beri aramayı bıraktı" dedi.

İHBARLARIN YÜZDE 58'İ ASILSIZ



112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yazıcı 112'ye Gelen İhbarların yüzde 58'inin asılsız olduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza boş çağrıların başka acil durumları aksattığını ve acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaştığını anlatmamız gerekli" dedi.