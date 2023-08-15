Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.
Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.