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15 Ağustos 2023 Salı 10:25:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 10:25:00

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : bingöl orman yangın
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