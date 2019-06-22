BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle!

BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtları tüm BİM müşterileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünleri tüketicisiyle buluşturan BİM her hafta sürprizlele dolu bir liste hazırlıyor. BİM aktüel ürünleri Salı ve Cuma günleri raflardaki yerini alıyor. BİM'de bu hafta yine dikkat çekici indirim avantajı var. BİM'de bu hafta Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Yudum Omega 3 - 5 L 34,90 TL'den, Limonata Kızılay 6x250 ml 6,95 TL'den, Maden Suyu Sırma 1 Lt 1,95 TL'den ve Organik Elma Sirkesi Kemal Kükrer 375 ml 8,75 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

BİM'de bu hafta Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Yudum Omega 3 - 5 L 34,90 TL'den, Limonata Kızılay 6x250 ml 6,95 TL'den, Maden Suyu Sırma 1 Lt 1,95 TL'den ve Organik Elma Sirkesi Kemal Kükrer 375 ml 8,75 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!