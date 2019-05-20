BİM 24 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı da tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatla müşterileri ile buluşturan BİM kataloğunda yince cazip indirimler var. BİM'de Pilsan marka 6V akülü araba 599 TL, otomatik çadır 129 TL, solar lamba 29.90 TL, sinek haşere öldürücü cihaz 29.90 TL, katlanır sandalye 45 TL, çelik termos 39.90 TL, mangal 49.90 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 59 TL, kampçı baltası 29.90 TL, plastik salıncak 39.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL, Diamond 6’lı kave yanı su bardağı 11.50 TL, Paşabahçe ınvitation oval tabak 6.95 TL, 3 katlı saklama kutusu 7.95 TL, yuvarlak nakışlık peçete 4.95 TL'den satışa sunuluyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'de Pilsan marka 6V akülü araba 599 TL, otomatik çadır 129 TL, solar lamba 29.90 TL, sinek haşere öldürücü cihaz 29.90 TL, katlanır sandalye 45 TL, çelik termos 39.90 TL, mangal 49.90 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 59 TL, kampçı baltası 29.90 TL, plastik salıncak 39.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL, Diamond 6’lı kave yanı su bardağı 11.50 TL, Paşabahçe ınvitation oval tabak 6.95 TL, 3 katlı saklama kutusu 7.95 TL, yuvarlak nakışlık peçete 4.95 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM 24 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ