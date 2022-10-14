Bileğinize kuvvet!

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14 Ekim 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 19:00:00

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Diyarbakır'da yaşayan bilek güreşçisi 4 kız dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Proteinden zengin beslenmesi gereken sporculara esnaf ve vatandaş ‘yumurta, balık, tavuk, süt, ceviz ve pestil' hediye ederek destek oluyor.

HER MÜSABAKADAN DERECEYLE DÖNDÜLER

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan 4 kız sporcu, kendilerine destek için adeta seferber olan ilçe halkını, elde edecekleri başarıyla gururlandırmak istiyor. Beden öğretmenleri sayesinde bilek güreşindeki yetenekleri keşfedilen Medine Gökhan (17), Elanur Kazaylek (15), Helin Tuna (18) ve Eylül Aydın (19), aldıkları eğitimin ardından katıldıkları çeşitli müsabakalarda başarılı sonuçlara ulaştı. Sporcular, son olarak Eskişehir'de düzenlenen "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası"ndan da dereceyle döndü.

12. sınıf öğrencisi Medine Gökhan "Dünya şampiyonu olup Dicle halkımıza o gururu yaşatacağız" diye konuştu.

Milli sporculardan 10. sınıf öğrencisi Elanur Kazaylek, "Nehirde yakaladıkları balıkları, büyük emekle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, ineklerinden sağdıkları sütleri getiriyorlar. Bizi şımartıyorlar, onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜM ÇABALARI KIZLAR GÜÇ TOPLASIN DİYE

Başarılarıyla ilçeye büyük gurur yaşatan milli sporcular, gözlerini 14-23 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek "43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"na çevirdi. Yaklaşık 6 aydır şampiyonaya hazırlanan milli sporculara en büyük destek ise ilçe sakinlerinden geldi. Esnaf ve vatandaşlar antrenmanlarda ter döken, ilçenin gururu kızlara güç toplamaları için protein yönünden zengin yumurta, balık, tavuk, süt, ceviz ve pestil hediye ediyor. Halkın desteği kimi zaman antrenman salonuna getirilen, kimi zaman da ilçede karşılaşıldığında verilen gıda ürünleri ile sürüyor.

Etiketler : diyarbakır bilek güreşçisi dünya şampiyonası
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